Tekirdağ\'da SANTEK toplantısı: Sanayi, lojistik ve Baykar yatırımları masaya yatırıldı

Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Tekirdağ sanayisinin mevcut durumu, çevre yatırımları, lojistik projeler ve Baykar'ın kentteki yatırımları ele alındı.

Toplantıda ilk olarak Tekirdağ sanayisinin genel görünümü değerlendirilirken, ilin Türkiye sanayisi içerisindeki konumu, üretim kapasitesi ve ekonomik katkıları hakkında sunum gerçekleştirildi. Ayrıca 2025 yılı SANTEK toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek gelinen aşama değerlendirildi.

Kurul üyeleri tarafından Endüstriyel Arıtma Tesisleri ve Derin Deşarj Sistemi kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve sanayi kaynaklı atıkların etkin yönetimine yönelik çalışmaların son durumu ele alındı.

Toplantıda lojistik alanında yürütülen çalışmalar da gündeme geldi. Tekirdağ'ın stratejik konumunun sanayi ve ticaret açısından sunduğu avantajlar değerlendirilirken, lojistik altyapının geliştirilmesine yönelik projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra sanayide verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen Model Fabrika ve Dijital Dönüşüm Merkezi çalışmaları hakkında kurul üyelerine sunum gerçekleştirildi.

Görüşülen başlıklar arasında NATO Limanı arazisine ilişkin çalışmalar da yer aldı. Bölgenin sanayi ve lojistik potansiyeline sağlayabileceği katkılar değerlendirilerek mevcut süreç hakkında bilgi verildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Baykar Özel Endüstri Bölgesi ve şirketin Tekirdağ'daki yatırımları oldu. Baykar'ın ilde gerçekleştirmeyi planladığı yatırımların bölge ekonomisine, istihdama ve yüksek teknoloji üretimine sağlayacağı katkılar ele alınırken, yatırım sürecinin önemi vurgulandı.

Öte yandan Tekirdağ'daki firmaların yararlandığı yatırım teşvikleri hakkında da genel bilgilendirme yapıldı. İşletmeler tarafından kullanılan teşvik mekanizmaları değerlendirilirken, sanayi kuruluşlarının desteklerden daha etkin şekilde faydalanabilmesi için yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ile kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ