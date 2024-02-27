TEKNOFEST Blok Zincir Yarışması Başlıyor

Blok zincir teknolojisinin sınırlarını zorlamak ve gerçek dünya problemlerine yenilikçi çözümler sunmak isteyenler TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Blok Zincir Yarışması'nda yarışacak.
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Blok Zincir Yarışması, TEKNOFEST kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yürütücülüğünde düzenlenecek.
Blok Zincir Yarışması, hem blok zincir teknolojisini daha ileri noktalara taşımak hem de bu teknolojiyi kullanarak kimlik, finans, tedarik zinciri ve diğer uygulama alanlarındaki gerçek dünya problemlerine çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Yarışma katılımcılara, blok zincir teknolojisinin sunduğu potansiyeli keşfetme ve uygulama fırsatı sunarken, aynı zamanda bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmayı hedefliyor.
Beş temalı yarışma, katılımcıları "Yüksek Başarımlı ve Ölçeklenebilir DLT Altyapıları", "DLT Sistemlerinde Mahremiyet", "Dijital Cüzdanlar", "Seçilmiş DLT Uygulama Alanları" ve Web3 Geliştirici ve Topluluk Araçları" alanlarında çözümler üretmeye teşvik ediyor.
Yarışmaya, teknolojiyi ileriye taşımak ve yenilikçi yaklaşımlarla dönüştürücü fikirlerini hayata geçirme fırsatını bulacak her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adaylar başvuru yapabilecek.
29 Şubat'a kadar başvuruya açık olan yarışmada dereceye girenlere toplamda 240 bin TL ödül verilecek. Katılımcılar yarışmaya en az 2, en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabilecek.
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