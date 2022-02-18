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TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor - Son Dakika

TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

18.02.2022 14:18
TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması" için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması" için başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan "Roket İtkili İniş Sistemleri" hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmayı amaçlayan yarışma TUBİTAK SAGEyürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor.

TEKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor.

Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara'da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 25 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

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Yüksek Lisans, Türk Lirası, Lisans, Roket, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST dikey inişli roket yarışması başvuruları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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