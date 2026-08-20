TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması Başladı

TEKNOFEST\'te Su Altı Roket Yarışması Başladı
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Gölcük Tersanesi'nde düzenlenen yarışmaya 243 takım katılıyor, toplam ödül 900 bin lira.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen Su Altı Roket Yarışması Gölcük Tersanesi Komutanlığında başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversite ve eğitim kurumlarından öğrencilerin ilgi gösterdiği Su Altı Roket Yarışması'na 243 takım başvurdu. Teknik değerlendirmelerin ardından finale kalan 16 takım, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen final etabında projelerini gerçek koşullarda test etme fırsatı buluyor.

Gençlerin su altı teknolojileri alanındaki yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilikçi çözümler ortaya koymalarını amaçlayan yarışmada ekipler, geliştirdikleri sistemlerin su altında görev yapabilme kabiliyetlerini test ediyor. Yarışmacılar, tasarladıkları roket sistemleriyle su altında hareket, yönlendirme, stabilizasyon ve görev senaryolarını başarıyla tamamlamaya çalışıyor.

Yarışmada dereceye giren takımlar toplam 900 bin lira ödülün sahibi olacak. Birinci takıma 350 bin, ikinci takıma 300 bin, üçüncü takıma ise 250 bin lira ödül verilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen yarışmayla gençlerin denizcilik, su altı sistemleri ve savunma teknolojileri alanlarında proje geliştirmeleri teşvik edilirken geleceğin mühendislerinin bu alanlarda yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Su Altı Roket Yarışması, 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan organizasyonu kapsamında düzenleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Savunma, Ekonomi, Gölcük, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST'te Su Altı Roket Yarışması Başladı - Son Dakika

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