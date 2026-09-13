TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması\'nın finali İstanbul\'da yapıldı, 11 takım yarıştı

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın finali, İstanbul'daki Karaköy Palas'ta yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Anadolu Ajansı (AA) ve Google Türkiye yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi.

TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması'nın finalinde 11 takım, üretken yapay zeka teknolojileriyle hazırladıkları kısa filmlerle jüri karşısına çıktı. Yarışmayla katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün hikayeler geliştirmeleri ve teknolojiyi sanatsal anlatımla buluşturmaları amaçlandı.

Yarışmaya 598 takım başvururken, değerlendirmeler sonucunda 11 takım finale kaldı. Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılan finalistlerin yaşları 20 ile 46 arasında değişiyor.

Finale kalan takımlar, Google işbirliğiyle gerçekleştirilen çevrim içi workshop sürecinde senaryolarını geliştirerek üretken yapay zeka araçları Gemini ve Veo 3 ile kısa filmlerini hazırladı.

Dereceye giren takımlar toplam 450 bin lira ödül almaya hak kazandı

Takımlar, yarışma sürecinde sağlanan kredilerle 2 ila 5 dakika uzunluğunda filmler üretti. Finalde eserler, teknik yeterlilik, yaratıcılık ve anlatımsal bütünlük gibi kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendirildi.

Karaköy Palas'taki final programında 11 takım önce sunumlarını gerçekleştirdi, ardından hazırladıkları kısa filmler izleyiciyle buluştu. Film gösterimlerinin ardından jüri değerlendirmesi ve puanlama yapıldı.

Yarışmada dereceye giren takımlar toplam 450 bin lira ödül almaya hak kazandı. "Posthuman" takımı birinci olarak 180 bin lira, "Vefa Yokuşu" ikinci olarak 150 bin lira, "Kenan Pençe" ise üçüncü olarak 120 bin lira ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada ayrıca "Posthuman" takımı Jüri Özel Ödülü'ne de layık görüldü.