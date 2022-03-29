Teknoloji firması IAS, Birevim ile anlaştı - Son Dakika

Teknoloji firması IAS, tasarruf finansmanı sektöründe, tasarruf sahiplerinin konut, taşıt ve iş yeri ihtiyaçlarına çözümler sunan Birevim ile anlaştı.

caniasERP'den yapılan açıklamaya göre, IAS, Birevim'in verimliliğini artırmak için canias4.0 teknolojilerini kullanacağını duyurdu.

Birevim, iş süreçlerini caniasERP ile yönetecek. Düzenlenen kick off toplantısı ile iki firma yetkilileri bir araya gelerek caniasERP projesinin yol haritalarını belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Satın Alma ve İdari İşler Direktörü Ekrem Yıldız, faaliyete başladıkları andan itibaren sektörünün lokomotif gücü olarak sektöre ivme kazandırdıklarını ve inovatif, yenilikçi ve öncü teknolojilerle fark oluşturan çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Şirket içinde tüm departmanların entegre bir şekilde çalışmasını önemsiyor ve uçtan uca iletişimi benimsiyoruz. IAS ile hayata geçirdiğimiz yazılım da departmanların birbiriyle daha senkronize olmasına imkan tanıyor. Tüm departmanlarımızın tek bir veri tabanına bağlı olduğu yazılımla birlikte iş ve operasyonel süreçlerimizi daha etkili ve verimli yöneteceğiz. Bu süreçte ihtiyaç ve beklentilerimize uygun en kapsamlı çözümü sundukları için IAS ekibine teşekkür ediyorum.

caniasERP projesiyle daha önce yaşadığımız problemlerin temelini oluşturan departmanlar arası entegrasyon sorununu çözeceğimize inanıyoruz. Özellikle satın alma, insan kaynakları ve mali işler departmanlarında bir süreç başlatıldığında tüm departmanlar bunlardan haberdar olabilecek. Bu da bize dinamizm, çeviklik ve senkronizasyon kazandıracak. Ayrıca bu firma içinde ortak bir dilin konuşulmaya başlanması ve kurumsal hafızanın oluşturulması için de çok önemli bir adım olacak."