Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.

Teknoloji şirketi Google 'a dijital reklamcılık faaliyetleri nedeniyle, İngiltere ve Hollanda 'da toplam 25 milyar avroluk tazminat davaları açılıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Hollanda, England, Google, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası - Son Dakika

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