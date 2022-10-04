Teknopark İstanbul, Uluslararası Teknoparklar Birliği Dünya Konferansı'na katıldı

Teknopark İstanbul, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) Dünya Konferansı'na katıldı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen IASP Dünya Konferansı, dünyadaki bilim, teknoloji ve araştırma parklarını bir araya getirerek, bu yapıların ana bileşenlerini geliştirmek, son trendleri tanımak ve tartışmak maksadıyla her yıl gerçekleştiriliyor.

Cartuja Bilim ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliğinde bu yıl 39'ncu su düzenlenen kongrenin ana teması "Gücünü inovasyondan alan yeşil ve dijital değişim: İnovasyon ekosistemlerinin rolü" oldu. Bu kapsamda kongre süresince yeşil teknoloji, dijitalleşmenin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü ve çevreci çözümler ele alındı.

Konferansta Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da bir konuşma yaptı. Açıklamada konuşmasına yer verilen Topçu, çevre hassasiyeti üzerine kurulu bu yıl ki konferansın önemine işaret ederek, "Teknoloji geliştirme alanımızı Türkiye'de bir ilk haline getiren inovasyon alanlarını ve toplumu dikkate alarak sıfır atık döngüsel ekonomiye ulaşmak için önemli adımlar attık." ifadesini kullandı.

Topçu, döngüsel ekonominin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık ve kirlilik gibi küresel zorluklarla mücadele eden bir sistem çözümü çerçevesi olduğunu aktararak, Teknopark İstanbul'un sıfır atık belgesi alan ilk teknopark olduğunu kaydetti.

Mimari tasarımda da yapının en önemli hedeflerinden birinin çevre dostu olmak olduğunu ve bu kapsamda Teknopark İstanbul ofislerinin LEED GOLD sertifikasyon kriterlerine uygun olarak tasarlandığını vurgulayan Topçu, "Teknopark İstanbul'da, insanlığın sıfır atık hedefine hem bölgesel hem de küresel olarak katkıda bulunmak maksadıyla çatımız altındaki tüm şirketlerimizi döngüsel ekonominin ve sürdürülebilirliğin bir parçası olmak için etkileşime ve yakın çalışmaya teşvik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni ofisler LEED Gold sertifikalı

Teknopark İstanbul'un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan LEED Gold sertifikalı yeni ofisleri, sıfır atık kriterlerine göre inşa edildi. Yeni nesil ofisler, içinde bulunduğu güçlü ekosistem, sunduğu sektörel ve akademik iş birliği fırsatlarının yanı sıra, ıslak hacimli ve çeker ocaklı laboratuvarları, depo alanı, çok amaçlı salon, konferans salonları gibi sosyal imkanları ve Ar-Ge firmalarının farklı mekansal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kurulduğu alan itibarıyla AR-GE girişimlerine büyük avantaj sağlayan, tüm yerleşim yerlerine yakın ve ulaşımı kolay olan Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı ve bitişiğindeki havacılık bakım onarım üssü ile sıra dışı bir üstünlüğe sahip.

Havalimanına komşu teknopark bünyesinde, çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayan AR-GE firmaları, sadece ofis kiralamış olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme de giriş imkanı sağlamış oluyor.

Teknopark İstanbul, kampüs kullanıcılarının daha verimli ve üretken olmalarını sağlamak için aktif ve sağlıklı yaşam imkanlarını da artırıyor. Çalışanlar için daha fazla spor ve egzersiz sağlayan faaliyetleri teşvik ederek, kampüsün iç ve dış alanları ile etkileşim içindeki ortak alanlarla 7/24 yaşayan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan canlı bir ekosistem oluşturuyor.

Doğaya duyarlı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan akıllı tasarımlara sahip Teknopark İstanbul binalarında, sensörlerle iç hava kalitesi ölçülerek doğal hava sirkülasyonu otomatik sağlanıyor ve güneş panelleri ile elektrik üretiliyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı ve suyun toplanıp ayrıştırılmasına önem verilen Teknopark İstanbul'da, katı atık ayırma ve atık yönetimi, geçirgen yüzeyler, sızma ve tutma kuyuları, yeşil duvarlar gibi yeşil altyapı uygulamalarının artırılması da hedefleniyor.

Sıfır atık sertifikası alan ilk teknopark olan Teknopark İstanbul'da, 2021'de 124 bin 752 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı ve doğal kaynakların korunmasına 2020 yılına göre yüzde 68 daha fazla katkı yapıldı.