Teknosa'dan Anneler Günü Kampanyası

Teknosa, Anneler Günü'ne özel akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden tabletlere kadar pek çok kategoride kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'nde, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun seçenekleri tüketicilerle buluşturan Teknosa, 11 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında seçili ürünlerde avantajlı fiyatlar ve hediye fırsatları sunuyor.

Kampanya kapsamında Tecno Spark 40 alımlarında Tecno Watch 3 Active siyah akıllı saat, Tecno Camon 40 alımlarında Arzum Okka Minio Türk Kahve Makinesi veya 599 liralık FDP avantajı sunuluyor.

Oppo Reno 14 F 5G tercih edenler Philips saç kurutma makinesi, saç düzleştirici veya Arzum çay makinesi seçeneklerinden birine sahip olurken, Oppo A5 5G yanında Philips yüz tüy alma makinesi veya Oral-B şarjlı diş fırçası hediye ediliyor.

Mağazalara özel 8 Mayıs'a kadar Huawei tabletlerde yüzde 10 indirim uygulanırken, 7-11 Mayıs tarihlerinde seçili Mac bilgisayarların yanında Oral-B şarjlı diş fırçasına 399 liraya sahip olma fırsatı sunuluyor.

Philips 5000 serisi cam çay makinesi 4 bin 499 liraya, Philips Torbasız Süpürge 7 bin 779 lira yerine 5 bin 699 liraya, Fakir Kaave Mono Türk kahve makinesi ise 1599 liradan satışa sunuluyor.

Ayrıca 10 bin lira ve üzeri Philips ev aletleri alışverişi yapanlara Philips 7000 serisi buharlı ütü hediye ediliyor.

Annelerin günlük bakım rutinlerine konfor ve pratiklik katan kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü için hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Remington S6500 saç düzleştirici 2 bin 199 lira ve Philips Thermoshield Argan yağlı saç düzleştiriciler 3 bin 299 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Braun Silk Expert Pro 3 IPL cihazı 8 bin 999 liralık özel fiyatıyla, Fakir Stor Mini Set Krem ise 599 lira fiyatıyla öne çıkıyor.

Preo ve Teknogaranti ile ek avantajlar

Anneler Günü'nde hem teknolojik ürün hem de satış sonrası güvence arayanlar için Teknosa'nın özel markası Preo ve Teknogaranti avantajları da dikkati çekiyor.

Seçili Preo TV alımlarında sıfır faiz ve 9 ay taksit imkanının yanı sıra Preo mikrodalga fırın hediye ediliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ise tüm kahve makineleri ve süpürge ürün gruplarında Teknogaranti paketi yüzde 25 indirimli sunuluyor.