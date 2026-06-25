Teknosa'dan Karne Dönemine Özel TeknoFırsatlar - Son Dakika
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Teknosa'dan Karne Dönemine Özel TeknoFırsatlar

Teknosa\'dan Karne Dönemine Özel TeknoFırsatlar
25.06.2026 12:33
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26-30 Haziran tarihlerinde öğrencilere özel teknoloji fırsatları sunuluyor.

TEKNOSA, karne dönemine özel hazırladığı fırsatlarla öğrencilerin teknoloji ihtiyaçlarını avantajlı koşullarla karşıladığını duyurdu. Kampanya kapsamında 26-30 Haziran tarihleri arasında notebook, tablet ve gaming ekipmanlarında özel fiyatların yanı sıra taksit ve hediye fırsatlarının tüketicilerle buluşturulacağı kaydedildi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yaz tatilini teknolojiyle daha keyifli geçirmek isteyenler için notebook, tablet ve gaming ürünlerinde avantajlı seçenekleri bir araya getirdiğini duyurdu.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"HP Victus 15 Gaming Notebook, TeknoClub üyelerine özel 44.999 TL fiyatla öne çıkarken, MONSTER Abra A5 Gaming Notebook 32.999 TL fiyat ve 9 taksit avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor. Honor Pad X9a klavyeli tablet ise Honor Pen hediyesiyle birlikte TeknoClub üyelerine özel 12.999 TL fiyatla tercih edilebiliyor. Ayrıca MacBook ve MacBook Neo modellerinde Axess ve Bonus kredi kartlarına peşin fiyatına 8 taksit imkanı sunuluyor.

"Karne döneminde oyun tutkunlarını sevindirecek fırsatlar da dikkat çekiyor. Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse 1.149 TL, SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming Mouse 1.699 TL ve Logitech G402 Hyperion Fury Gaming Mouse 1.159 TL kampanyalı fiyatlarıyla öne çıkıyor. SteelSeries Arctis Nova 1 Gaming Kulaklık 3.199 TL, HyperX Cloud III Gaming Kulaklık 4.299 TL ve SteelSeries Apex 3 TKL Gaming Klavye ise 1.999 TL fiyatla oyun severlerle buluşuyor.

"25-30 Haziran tarihleri arasında Preo gaming mouse satın alanlar seçili mousepad ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabiliyor. Preo Bluetooth kablosuz kulaklık tercih edenlere ise Preo Kulaklık Temizleme Kiti hediye ediliyor.

"Karne dönemine özel fırsatlar, 30 Haziran'a kadar Teknosa mağazaları, teknosa.com ve mobil uygulamada geçerli olacak."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Teknosa'dan Karne Dönemine Özel TeknoFırsatlar - Son Dakika

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