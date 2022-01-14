Teknosa'dan öğrencilere özel karne indirimleri

Teknosa, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler için notebooklardan akıllı telefonlara oyun ürünlerinden aksesuarlara birçok üründe kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında notebook ve tabletlerde yüzde 20'ye varan indirimler olacağı açıklandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, öğrencilerin yarıyıl karne heyecanına birçok üründe başlattığı kampanyalarla ortak oluyor. Pandemi nedeniyle zaman zaman online ve hibrite dönen eğitimde temel bir ihtiyaç haline gelen notebook ve tabletlerde yüzde 20'ye varan indirim seçenekleri sunan Teknosa'da, her zaman en çok satan ürünler listesinde başı çeken akıllı telefonlarda da cazip avantajlar olduğu açıklandı. Ayrıca, karne hediyelerinde çok tercih edilen, evde keyifli vakit geçirmeyi destekleyen oyun ürün ve aksesuarları, kulaklıklar ile bluetooth speakerlarda da yüzde 30'a varan karne indirimleri sunuluyor.

ONLİNE DESTEK ALINABİLİYOR

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Karne hediyeleri ve sömestr ihtiyaçları için Teknosa'nın 69 ile yayılan mağazaları ve Teknosa.com'dan alışveriş yapanları 14 Ocak itibariyle ay sonuna kadar notebook, tablet, çocuk saatleri, telefon, konsol oyun ve aksesuarlar gibi kategorilerde sürpriz ek indirimler de bekliyor olacak. Teknosa'da indirimli fiyatların yanı sıra online alışverişlerde tercihe göre aynı gün teslimat veya 'mağazadan teslim al' gibi seçeneklerden yararlanarak ürünlere hızla kavuşmak mümkün. Alışverişlerinde online kanalları tercih eden müşteriler, webchat, whatsapp ve telefon kanallarından; satın almak istediği ürünü görmek ve Teknosa uzmanlarından bilgi almak isteyenler de Teknosa.com üzerinden videochat aracılığıyla destek alabiliyor" denildi.