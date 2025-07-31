Teknosa Erzurum'da Yeni Mağaza Açtı

Teknosa, Forum Erzurum AVM'de yeni mağaza açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Extra" formattaki yeni mağaza, farklı deneyim alanları ve binlerce ürün çeşitliliğiyle hizmete başladı.

Ülke genelinde müşteriler için daha kolay ulaşılabilir konumlarda, büyük metrekareli, ürün gamı geniş mağazalar açmaya devam eden Teknosa, son olarak Forum Erzurum AVM'de yerini aldı ve Erzurum'daki ilk mağazasının kapılarını teknoloji severlere açtı.

Teknosa'nın büyük bir alanda konumlanan "Extra" formattaki mağazası, farklı kategorilerdeki teknoloji ürünlerini teknoloji tutkunlarının ilgisine sunuyor. Dijital konseptteki mağazada televizyondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya binlerce farklı ürün ve hizmet, konforlu bir deneyim anlayışıyla tüketicilerle buluşuyor.???????