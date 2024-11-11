Teknosa, Felis Ödülleri'nde 6 Ödül Kazandı

Ekonomi

Teknosa, Felis Ödülleri'nde 6 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki Teknosa, reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcılık ile etkiyi değerlendiren yarışma olan Felis Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren etkinlikte, ödüller sahiplerini buldu. Teknosa, "En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle ve "veri hikayeleştirme" ve "yapay zeka destekli yaratıcı içerik" kategorilerinde "AI& Data Felis" ödülünü, "teknolojinin yenilikçi kullanımı" kategorisinde "Brand Experience???????Felis" ödülünü, "özel günler" kategorisinde ise "Integrated Felis" ödülünü kazandı.

Teknosa; dijital elçileri "Selin ve Burak" projesiyle de yine "veri hikayeleştirme" kategorisinde "AI & Data Felis" ödülünün sahibi oldu. Airfryer uzaktan pişirme kampanyası da Teknosa'ya "perakende" kategorisinde "Radio & Audio Felis" ödülünü getirdi.

Teknosa adına ödülleri, pazarlama ekipleri aldı.