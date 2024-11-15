Teknosa'nın Yeni Dijital Mağazası Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Teknosa'nın Yeni Dijital Mağazası Açıldı

Teknosa\'nın Yeni Dijital Mağazası Açıldı

Teknosa, Ankara Optimum Outlet AVM'de Exxtra mağazasını dijital konseptle yenileyerek açtı.

15.11.2024 14:16
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Teknosa, Ankara'daki en büyük buluşma noktası Optimum Outlet Alıveriş Merkezindeki (AVM) mağazasını daha geniş bir alana taşıyarak, dijital ve erişilebilir konseptte yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji perakende şirketi Teknosa, Türkiye'nin 62 iline yayılan mağazalarını tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre yenileyip, dijital konsepte dönüştürmeyi sürdürüyor.

Teknosa, bu kapsamda, Optimum Outlet AVM'de yer alan başkentteki en büyük ve ilk "Exxtra" mağazasını daha geniş bir alana taşıyarak dijital konseptinde yenilikler yaptı.

Uçtan uca yenilenen Optimum Outlet AVM Teknosa Exxtra mağazası, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, İcra Kurulu Üyeleri ve iş ortaklarının katılımıyla açıldı. Mağaza, yeni yerinde ve konseptiyle daha dijital, konforlu ve sade bir deneyim anlayışıyla tüketicilerle buluşmaya başladı.

"Mağazalarımızı daha dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getiriyoruz"

Açıklamada, açılıştaki görüşlerine yer verilenlerden Sitare Sezgin, 2022'den bu yana Türkiye genelindeki mağazalarını dijital konsepte dönüştürdüklerini belirterek, "Tüketicilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre mağazalarımızı daha dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Bu sayede müşterilerimize daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital konsepte dönüştürdükleri mağazalarda daha fazla satış cirosu elde ettiklerini, ziyaretçi çekme oranlarını ve sepet büyüklüğünü artırdıklarını kaydeden Sitare, "Vizyonumuz, mağazaları olan dijital bir platforma dönüşmek. Bu kapsamda dijital kanallarla mağaza yatırımlarımıza da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci de müşteri deneyimini odağa aldıklarına, müşterilere her adımda daha kolay ve yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmak için mağazaları sürekli yenileyerek geliştirdiklerine işaret etti.

Ankara'daki en büyük mağazalarını daha dijital ve erişilebilir bir konseptle yeniden tasarladıklarını, alışverişin her aşamasını daha konforlu ve ulaşılabilir kıldıklarını aktaran Yelkenci, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli dijital araçlarla süreçlerimizi daha verimli hale getirmenin bir parçası olarak ekibimize kattığımız yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanımız Bilge de mağazamızda çalışanlarımızla müşterilerimize destek verecek. Önümüzdeki süreçte de telekomdan akıllı ev ürünlerine geniş bir ürün yelpazesinde teknoloji tutkunlarının ihtiyaçlarına en iyi deneyimle yanıt vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Teknosa'nın Yeni Dijital Mağazası Açıldı - Son Dakika

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