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"Teknosalı Anne Mentorlar" projesi uluslararası 4 ödül kazandı - Son Dakika

"Teknosalı Anne Mentorlar" projesi uluslararası 4 ödül kazandı

01.10.2021 13:02

Teknosa tarafından 2020 yılında başlatılan "Teknosalı Anne Mentorlar" projesi, Brandon Hall HCM Excellence Awards kapsamında "En İyi Eğitim Programı" ve "Çalışan Kaynağının En İyi Kullanımı" dallarında 2 gümüş, "En Özgün ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Programı" dalında 1 bronz ödül...

Teknosa tarafından 2020 yılında başlatılan "Teknosalı Anne Mentorlar" projesi, Brandon Hall HCM Excellence Awards kapsamında "En İyi Eğitim Programı" ve "Çalışan Kaynağının En İyi Kullanımı" dallarında 2 gümüş, "En Özgün ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Programı" dalında 1 bronz ödül kazanırken, Stevie Awards Women in Progress programında "İş Hayatında Kadınları Destekleyen Kadınlar" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Teknosa tarafından kadın çalışanların iş hayatlarına daha yüksek motivasyonla devam etmeleri, çocuk sahibi olduktan sonra kariyer yolculuklarında daha sağlam adımlarla yürümeleri için 2020 yılında başlatılan "Teknosalı Anne Mentorlar" projesi, uluslararası alanda gerçekleştirilen iki ödül programında 4 ödül kazandı. Proje, işveren uygulamalarının değerlendirmeye alındığı dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall HCM Excellence Awards (İnsan Sermayesi Mükemmelliyet Ödülleri) kapsamında "En İyi Eğitim Programı" ve "Çalışan Kaynağının En İyi Kullanımı" dallarında 2 gümüş, "En Özgün ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Programı" dalında 1 bronz ödül aldı. Teknosalı Anne Mentorlar projesinin kazandığı diğer başarı ise dünyanın önde gelen iş ödülü organizasyonlarından Stevie Awards Women in Progress programında "İş Hayatında Kadınları Destekleyen Kadınlar" kategorisinde bronz ödül oldu.

Kadınların iş hayatına katılımının ve kariyerinde eşit fırsatlarla yükselmesinin önemini vurgulayan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, "İş-özel hayat dengesine ve çalışanlarımıza bu konuda destek olmanın önemine inanıyoruz. Bu bağlamda kadın çalışanların kariyer yolculuğunda desteklenmesi ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Teknosalı Anne Mentorlar projesiyle fark oluşturmayı sürdürüyoruz. Bu proje ile özellikle çocuk sahibi kadınların iş/özel yaşam dengesini nasıl kurabildiklerini 'mentorluk' aracını kullanarak diğer çalışanlara aktarmalarını ve arkadaşlarının da bu dengeyi daha rahat kurmalarına yardımcı olmalarını hedefledik. Amacımız, yeni anne olan ya da olacak çalışanlarımızla empati kurabilecek gönüllü iş arkadaşlarımız aracılığıyla karşılıklı empatinin esas olduğu bir ortam oluşturmak idi. Uluslararası alanda aldığımız bu dört saygın ödül doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Projede emeği geçen tüm mentorlarımızı, katılımcıları ve ilgili ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Teknosa, kadın istihdamını ve çalışan kadınların kıdem süresini artırmak, çocuk sahibi olan kadınların iş-özel yaşam dengesini kurabilmesine ve iş hayatından çekilmemesine destek vermek amacıyla 2020 yılında "Teknosalı Anne Mentorlar" projesini başlattı. Proje kapsamında 23 Teknosalı anne, yeni anne olan veya henüz anne adayı olan iş arkadaşlarına yüz yüze veya telefonla seanslar yaparak mentorluk ediyor. Temel mentorluk becerileri, etkin soru sorma, aktif dinleme, geri bildirim gibi konularda eğitimler alan anne mentorlar, projeye tamamen gönüllü olarak destek veriyor. - İSTANBUL

Teknosalı Anne Mentorlar projesi uluslararası 4 ödül kazandı
Teknosalı Anne Mentorlar projesi uluslararası 4 ödül kazandı

Teknosa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Teknosalı Anne Mentorlar' projesi uluslararası 4 ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Teknosalı Anne Mentorlar" projesi uluslararası 4 ödül kazandı - Son Dakika
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