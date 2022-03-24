Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

24.03.2022 14:54
Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası bugün ilk işlem gününü yüzde 4,37 artışla kapattı.

Yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası bugün ilk işlem gününü yüzde 4,37 artışla kapattı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 4,37 değer artışıyla 2.578 puana çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 9 kayıpla 852 puana geriledi.

Fosargo, Tatneft ve Novatek hisseleri en çok artış gösteren şirketler olurken, Aeroflot, Inter RAO ve Transneft en çok düşüş yaşanan şirketler oldu.

İşlemler sınırlı bir süre için sadece 33 hisse senedinde yapılabilirken, açığa satışlar yasaklanmıştı.

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28 Şubat, Moskova, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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