Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika
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Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu

06.09.2022 20:39
Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu

Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu İş bulmakta zorlanan kadınlar tekstil fabrikalarının vazgeçilmezi olduBİNGÖL Bingöl'de özellikle 2015 yılından bu yana devlet desteğiyle açılan tekstil fabrikaları ve atölyelerinde binlerce kişi istihdam edilirken, bu rakamın yüzde...

Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu

İş bulmakta zorlanan kadınlar tekstil fabrikalarının vazgeçilmezi oldu

BİNGÖL Bingöl'de özellikle 2015 yılından bu yana devlet desteğiyle açılan tekstil fabrikaları ve atölyelerinde binlerce kişi istihdam edilirken, bu rakamın yüzde 85'inin kadın olması adeta kentteki kadınlar için can damarı oldu.

Bingöl'de devlet desteğiyle yatırımcılar tarafından kurulan fabrika ve atölyeler günden güne artmaya devam ediyor. Fırat Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, Valilik ve yerel yönetimlerin destekleriyle artış gösteren fabrikalarda binlerce kişi istihdam ediliyor. Özellikle son yıllarda devlet desteğinin en çok hissedildiği tekstil fabrika ve atölyeleri, kadınlara kazanç kapısı oldu. İş bulmakta zorlanan ve ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan kadınlar, bu tür işletmelerin çoğalması ile hem ekonomik olarak kendilerini özgür hissederken hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 2015'ten bu yana Bingöl'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 oldu. Yine istihdam oranının geçen seneye oranla yüzde 10 artış gösterdiği bildirildi.

"Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemizi sağladı"

Tekstil fabrikasında makineci olarak çalışan Kader Acar, "Bingöl küçük bir şehir olduğu için tekstilde çok fazla gelişmemişti. Küçük bir şehir olmasından kaynaklı ekonomik açıdan da çok fazla zengin değildi ama daha sonraları devletin vermiş olduğu teşvikler sayesinde daha fazla fabrikaların kurulmasına olanak sağlamış oldu. Bu durum biz kadınlar için çok iyi bir iş istihdamı sağlamasını sebebiyet verdi. Çünkü daha öncesinde çalışabileceğimiz alanlar çok fazla yoktu, daha sınırlıydı. Erkek hakimiyeti fazlaydı ama tekstillerin oluşmasıyla beraber biz kadınların çalışması ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz imkanı sağlamasına sebebiyet vermiş oldu" dedi.

"Devletin Bingöl'e verdiği desteklerle fabrikalar açıldı"

Bingöl'de daha önce iş imkanının olmadığını ve kadınların çalışmadığını aktaran Şilan Yavaşoğlu, "Devletin Bingöl'e verdiği desteklerle fabrikalar açıldı. Bu yüzden de bayanların çalışma oranı arttı. Fabrikalarda çalışıp ailelerine ekonomik destek verebiliyorlar. Kadınlar için de aileler içinde büyük bir katkı sağlamış oldu. Dilerim böyle devam eder" diye konuştu.

"Tekstilde çalışan kadın oranı yüzde 85"

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Baycuman, "Her geçen gün kadın istihdamı arttırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlk hedefimiz istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar. Bu doğrultuda iş insanlarımızın işgücü ihtiyaçlarının planlanmasına yönelik, ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi ve işverenlerin arz talep konuları doğrultusunda gerekli tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu program çerçevesinde dezavantajlı gruplar özellikle göz önünde bulundurulmaktadır. 2015'ten bu yana ilimizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarda kadın istihdam oranı sürekli artı ivme kazanarak çalışan kadın oranı yüzde 85 olmuştur. Açmış olduğumuz kurs programlarında kadın istihdam oranı geçen seneye oranla yüzde 10 artış göstermiş, işe yerleşme oranlarında geçen seneye göre yüzde 10 civarında bir artış göstermiştir. Amacımız iş sahibi olmak isteyen tüm kadınlarımızı iş sahibi yapmak ve istihdama Kazandırmak. Bu doğrultuda İş-Kur olarak kadınlarımız için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Bingöl, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika

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