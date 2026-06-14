Tekstil Sektörüne Destek Çağrısı

Konya Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları kapsamında tekstil ve hazır giyim sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, emek yoğun sektörlerin üretim, istihdam ve ihracattaki kritik rolüne dikkat çekerek, "İstihdamı koruyan ve üretime devam eden sektörlerimize yönelik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Konya Ticaret Odası'nda Meslek Komiteleri ile istişare toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda; 14. Ev Tekstili Ürünleri ile Halı ve Kilim Toptan-Perakende Ticareti ve Kuru Temizleme Hizmetleri Meslek Komitesi, 15. Tuhafiye, Kumaş, İplik Toptan-Perakende Ticareti ve Diğer Tekstil Ürünlerinin İmalatı Meslek Komitesi, 16. Giyim Eşyası İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi ile 17. Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yılmaz, Komitelerin başkanları ve üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

"Meslek komitelerimiz en önemli paydaşlarımızdır"

Konya Ticaret Odası olarak üyelerin ve Konya iş dünyasının sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Öztürk, meslek komitelerinin bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. Öztürk, "Meslek komitelerimiz sektörlerimizin nabzını tutmakta, sahadaki gelişmeleri ve sorunları Odamıza taşımakta ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına önemli katkılar sunmaktadır. Her dönem 70 meslek komitemizle istişare toplantıları düzenleyerek üyelerimizin talep ve beklentilerini doğrudan dinliyoruz" dedi.

Emek yoğun sektörler için destek çağrısı

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yüksek istihdam kapasitesine sahip emek yoğun sektörler arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Öztürk, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin sektör üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu söyledi. İşçilik maliyetlerindeki artışların işletmelerin rekabet gücünü etkilediğini vurgulayan Öztürk, nitelikli iş gücüne erişimde yaşanan sıkıntıların da sektörlerin temel sorunları arasında bulunduğunu kaydetti. Öztürk, "Ev tekstili, halıcılık, konfeksiyon, giyim ve tekstil ürünleri ticareti; ülkemiz ekonomisine olduğu kadar Konya ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Emek yoğun sektörlerimizin daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. İstihdamı koruyan, üretime devam eden ve ihracata katkı sunan sektörlerimize yönelik teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Finansmana erişim kolaylaştırılmalı"

İş dünyasının en önemli gündem maddelerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Öztürk, yüksek finansman maliyetlerinin işletmelerin yatırım kararlarını ve işletme sermayesi yönetimini zorlaştırdığını ifade etti. Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından uygun şartlarda finansmana erişimin hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Öztürk, reel sektörün desteklenmesine yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tekstil yatırımlarının yurt dışına yönelmesi dikkatle izlenmeli

Tekstil yatırımlarının son dönemde başta Mısır olmak üzere farklı ülkelere yönelmesinin sektör açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olduğuna işaret eden Başkan Öztürk, Türk tekstil sektörünün sahip olduğu avantajlara vurgu yaptı. Öztürk, "Üretimde kalite, teslim sürelerine uyum, tecrübe ve güvenilirlik gibi unsurlar uzun vadede belirleyici olmaktadır. Türk tekstil sektörü; kalite anlayışı, tasarım gücü, üretim tecrübesi ve yetişmiş insan kaynağıyla önemli avantajlara sahiptir. Sadece maliyet odaklı yaklaşımların uzun vadede sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sektörümüzün sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz"

Sosyal güvenlik maliyetleri, finansmana erişim, ihracat destekleri ve istihdam teşvikleri konusunda atılacak adımların sektörlere önemli katkılar sağlayacağını belirten Öztürk, Konya Ticaret Odası olarak tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sorunlarını ilgili tüm platformlarda gündeme taşımayı sürdüreceklerini ifade etti. KTO Meslek Komiteleri adına konuşan 16. Giyim Eşyası İmalatı ve Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Karakurt da, Konya Ticaret Odası'nın istişare toplantıları ile hem şehrin ve ülkenin gündemini değerlendirdiğini hem de sektörlerin sorunlarını dinlediğini kaydetti. Komite olarak sektörlerin sorunlarına dönük yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini belirten Karakurt, katılımcılara teşekkür etti. Toplantının sonunda sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Öztürk, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak üretmeye, istihdam oluşturmaya ve Konya için değer üretmeye devam edeceklerini belirterek, toplantıya katılan tüm komite üyelerine teşekkür etti. - KONYA