Tekstil sektörüne yeni elemanlar kazandırılıyor - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, istihdamın artırılması ve genç işsizliğin azaltılması hedefiyle önemli projelere imza atıyor. 'Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi' programında eğitim alan kursiyerler, tekstil sektörüne hazırlanıyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Kursları çerçevesindv haftanın 5 günü 'Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi' veriliyor. 20 kişilik eğitim sınıflarında estetik, teknik ve maliyet bazlı yorumlama, dokuma kumaşları, üretim planlarını oluşturma ile kumaş tasarımı ve elde desen çizme ve desen çıkarma çalışmaları uygulamalı olarak gösteriliyor. Verilen 640 saatlik eğitimler tekstil sektörüne hazır hale gelen kursiyerler moda evleri, hazır giyim ve tasarım sektörü ile nakış atölyelerinde çalışabilme imkanı buluyor.

Gençlerin meslek ve iş sahibi olması için ilçeye kazandırılan Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde ücretsiz teknik eğitim kursları verildiğini sözlerine ekleyen Başkan Oktay Yılmaz, "İstihdama katkı sağlamak, toplumun dezavantajlı kesimlerini istihdama kazandırmak için gençlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya çalışıyoruz. Bursa için hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek bir konumda yer alan başta otomotiv olmak üzere, tekstil ve makine sektöründe nitelikli eleman yetiştirmek için 'Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde gençlerimize hem meslek öğretiyor hem de iş sahibi yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA