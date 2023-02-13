"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek - Son Dakika

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