Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

30.06.2024 11:25
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Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yeni döneme geçiliyor.

LİMİT 1500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

PANDEMİDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Banka, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz: emekliler için büyük kolaylık 10.000 tl yi taşımak çok zordu 73 5 Yanıtla
    Adem Uçuk: Emekliler cepte deste nakit sever. Ptt de elektrik parası ödemeyi 10 2
  • ferhat eser: iyide bunun vatandaşa ne faydası var??? 36 7 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: 3.4 maaş alanlar için kolaylık 28 4 ferhat eser: maaşla alakası ne 50 tane maasta alsan yinede faydası yok haberi iyi oku tenezssiz limitini arttirmislar asım oluyorsa zaten sifreyle giriyoruz 11 1
  • Fatih Toptamuş: 1500 tl ne ki 2 kişi yemek yesen tamam acilen 500 tl 1000 tl banknotlar çıkmalı ve temassız 3000 tl çıkarılmalı ayrıca zaten artık kimse kredi kartına taksit yapmıyor ve üzerine fark koyuyor 17 8 Yanıtla
    Kadir Palut: 500-1000 tl banknot çıkması demek 6 sıfırlı günler demek. salla kafadan.. 6 3
  • Rıdvan Degerli: findex notu yüzünden çok insan mağdur oldu bunun için bı çalışma yapılmalı not yükseltilmesi çok zor bilinçsiz ve bankaya borcu olmayan çok insan var Fed bu konuda çalışma yapmadığı sürece çalışan insanlar kredi alamıyo 7 0 Yanıtla
  • Erdinç Kaya: Kredi kartında limiti olanlara iyi haber. 4 0 Yanıtla
  • basakden dent: konu nerden emekliye nerden yemek yemeğe gelmiş anlamadım sadece temassız limiti yükseltilmiş arkadaşlar 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor - Son Dakika
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