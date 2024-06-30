Bankalar bildirimde bulundu! Kredi kartlarında yeni dönem yarın başlıyor

Rıdvan Degerli:

findex notu yüzünden çok insan mağdur oldu bunun için bı çalışma yapılmalı not yükseltilmesi çok zor bilinçsiz ve bankaya borcu olmayan çok insan var Fed bu konuda çalışma yapmadığı sürece çalışan insanlar kredi alamıyo