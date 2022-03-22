Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileriyle bir araya gelecek - Son Dakika
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Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileriyle bir araya gelecek

22.03.2022 20:27
Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileriyle bir araya gelecek

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen, "Üst düzey bürokrat ve sektör liderleri" eğitimi kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelecek.

SAHA İstanbul tarafından düzenlenen, "Üst düzey bürokrat ve sektör liderleri" eğitimi kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelecek.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA MBA, eğitim programında sektörün üst düzey bürokratlarının ve sektör liderlerinin tecrübelerini aktardığı eğitimlere devam ediyor.

Eğitim kapsamında, yarın TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Havacılık Endüstrisi" konulu eğitimi ile öğrenciler ve mezunlarla buluşacak.

30 yıllık sektör bilgisini ve tecrübelerini SAHA MBA öğrencileri ve mezunlarına aktaracak olan Kotil, eğitimin ardından soruları da cevaplayacak.

"Üst düzey bürokrat ve sektör liderleri" eğitimi, ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanında deneyimlerini paylaştığı eğitimle başlamıştı.

SAHA Akademi MBA 2021-2022 programı dahilinde savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri, firma sahipleri ile ikinci/üçüncü kuşak yöneticilerinden oluşan 90 MBA Programı katılımcısı, sektörün önemli ve lider isimlerinin vereceği eğitimlerden faydalanmaya devam edecek.

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Temel Kotil, Havacılık, İstanbul, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temel Kotil, SAHA MBA öğrencileriyle bir araya gelecek - Son Dakika


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