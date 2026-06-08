Temiz Enerji Dönüşümünde Toplumsal Katılımın Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temiz Enerji Dönüşümünde Toplumsal Katılımın Önemi

08.06.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IEA raporu, temiz enerji dönüşümünün başarısında toplumsal katılım ve davranış değişikliğinin kritik rolünü vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasında finansman ve teknoloji kadar toplumsal katılım, davranış değişikliği ve sosyal adalet politikalarının da belirleyici rol oynadığını bildirdi.

IEA, Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle hazırladığı "Temiz Enerjiye Erişimi ve Benimsenmesini Genişletmek İçin En İyi Uygulamalar" raporu, temiz enerji dönüşümünün başarısında toplumsal katılımın kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Sürdürülebilir Yaşam Tarzları, Adalet ve Temiz Enerji Teknolojilerine Erişim Kampanyası kapsamında hazırlanan raporda, farklı ülkelerden 55 uygulama örneği incelenerek politika yapıcılara yönelik öneriler sıralandı.

Rapora göre, temiz enerji dönüşümü yalnızca teknolojik değişimlerle sınırlı değil, aynı zamanda davranışsal ve yapısal dönüşümleri de kapsıyor. Bu kapsamda politika, toplum ve sektörler olmak üzere üç temel alanda eş zamanlı adımlar atılması gerekiyor.

Politika alanında teşvik mekanizmaları, düzenlemeler ve farkındalık kampanyalarının birlikte uygulanması önerilirken, toplum boyutunda eğitim faaliyetleri, yerel toplulukların karar alma süreçlerine katılımı ve kadınlarla gençlerin enerji sektöründeki rolünün artırılması öne çıktı.

Raporda, sektörel dönüşüm kapsamında ise küresel karbon emisyonlarının önemli bölümünden sorumlu olan binalar, ulaşım ve ev aletleri sektörlerinde enerji verimliliğinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalara da yer verilen raporda, Hindistan'ın "Mission LiFE" programının sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik ettiği belirtilerek, 10 milyon haneye çatı tipi güneş paneli kurulmasını hedefleyen "PM Surya Ghar" programının enerjiye erişimi artırdığı kaydedildi.

Çin'in ise pilot şehir uygulamalarıyla ulaşımda elektrifikasyonu yaygınlaştırdığı ve enerji verimliliği standartlarını güçlendirdiği aktarılan raporda, ülkedeki enerji etiketi sisteminin son 20 yılda 4,28 trilyon kilovatsaatten fazla elektrik tasarrufu sağladığı belirtildi.

Enerji dönüşümünün sosyal boyutuna da değinilen raporda, Avrupa Birliği'nin 2026-2032 döneminde uygulanacak Sosyal İklim Fonu'nun enerji yoksulluğundan etkilenen haneler ile küçük işletmelere destek sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Raporda, dünya genelinde yaklaşık 750 milyon kişinin elektriğe erişiminin bulunmadığı, 2 milyardan fazla kişinin ise temiz pişirme teknolojilerinden yararlanamadığı belirtildi. Bu kapsamda özellikle Afrika'da temiz enerjiye erişimin artırılmasına yönelik çalışmaların önem kazandığı vurgulandı.

IEA raporunda, temiz enerji dönüşümünün iklim hedeflerine ulaşılmasının yanı sıra enerji maliyetlerinin azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ekonomik fırsatların artırılması açısından da önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temiz Enerji Dönüşümünde Toplumsal Katılımın Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:27
7,8’lik depremle sarsılan Filipinler’de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
7,8'lik depremle sarsılan Filipinler'de 15 kişi öldü, 129 kişi yaralandı
10:13
Dünyada sadece 1 tane var 24 saat başında nöbet tutuyorlar
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:45:38. #7.13#
SON DAKİKA: Temiz Enerji Dönüşümünde Toplumsal Katılımın Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.