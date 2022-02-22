Temiz enerjiye geçişle yarım trilyon dolarlık boru hattı projesi atıl kalabilir - Son Dakika
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Temiz enerjiye geçişle yarım trilyon dolarlık boru hattı projesi atıl kalabilir

22.02.2022 15:59
Temiz enerjiye geçişle yarım trilyon dolarlık boru hattı projesi atıl kalabilir

Küresel ölçekte 485,8 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı projesinin temiz enerjiye geçişle atıl kalma riski bulunuyor.

Küresel ölçekte 485,8 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı projesinin temiz enerjiye geçişle atıl kalma riski bulunuyor.

Küresel Enerji Takipçisi (GEM) tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, dünya genelinde doğal gaz boru hattı planlamalarında görülen artış iklim hedeflerini tehdit ediyor.

Geçen yıl dünyada inşa edilen boru hattı uzunluğu Kovid-19 salgını kaynaklı aksaklıklara bağlı olarak 6 bin 500 kilometreyle 1996'dan bu zamana kadarki en düşük seviyede olmasına rağmen, bu yıl 36 bin 800 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı projesinin işletmeye alınması planlanıyor.

Dünyada hali hazırda 70 bin 900 kilometre uzunluğunda boru hattı inşa edilirken, 122 bin 500 kilometrelik boru hattı proje aşamasında bulunuyor.

Bu projelerin toplamda 485,8 milyar dolar değerinde sermaye harcaması oluşturduğu hesaplanıyor.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma ve net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu olmayan bu projelerin temiz enerjiye geçişin hızlanmasıyla "atıl varlık" haline gelme riski bulunuyor.

Çin, Hindistan, Avustralya ve ABD, boru hattı planlarında başı çekiyor

Boru hattı genişleme yatırımlarında ilk sırada Çin yer alıyor. Çin'de inşası devam eden 26 bin 300 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim boru hattının yanı sıra 29 bin 800 kilometre uzunluğunda boru hattı proje aşamasında bulunuyor.

Çin'de inşaat halinde ve proje aşamasındaki boru hatlarının atıl varlık riski 89,1 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bu rakam Hindistan'da 14,7 milyar dolar, Avustralya'da 18,6 milyar dolar ve ABD'de 47,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD'nin bu yıl dünyanın lider doğal gaz ihracatçısı olması bekleniyor.

GEM araştırmacısı Baird Langenbrunner, rapora ilişkin değerlendirmesinde, geçen yıl doğal gaz boru hatları geliştirmede durağanlık yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki bu durağanlık iklim krizinden ziyade salgın kaynaklıydı. Geleceğe baktığımızda ise planlama aşamasındaki yaklaşık yarım trilyon dolarlık doğal gaz boru hattı projesi, dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtikçe atıl varlık haline geleceğinden, ekonomik olarak hiçbir anlam ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğalgaz, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Temiz enerjiye geçişle yarım trilyon dolarlık boru hattı projesi atıl kalabilir - Son Dakika Ekonomi


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