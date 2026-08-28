Temmuz 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Temmuz 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Temmuz 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı
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TÜİK, Temmuz 2026'da ihracatın %2,9, ithalatın %5,1 arttığını ve dış ticaret açığının büyüdüğünü duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında ihracatın yüzde 2,9, ithalatın yüzde 5,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında yüzde 79,4 iken, 2026 Temmuz ayında yüzde 77,7'ye geriledi. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 73,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 42 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 683 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 349 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,5'ini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 429 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 347 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 638 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT ÇİN'DEN

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 232 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 521 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 889 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 553 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2'sini oluşturdu. Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 31 milyar 350 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 24 milyar 174 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 16 milyar 3 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 500 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 803 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz 2026 Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

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