Temmuz\'da İşsizlik Oranı %8,8\'e Düştü

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 12,4 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 67,4, kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

İş gücü, bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 72,4 iken, kadınlarda yüzde 36,8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 1,3 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.