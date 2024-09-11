Temmuz'da Ticaret Satış Hacmi Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,4 arttı.

TÜİK, temmuz ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; ticaret satış hacmi (2021=100) temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,6 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6, aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 1 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.