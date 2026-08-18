Temmuz'da Kartlı Ödemeler Yüzde 37 Arttı - Son Dakika
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Temmuz'da Kartlı Ödemeler Yüzde 37 Arttı

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Temmuz ayında kartlı ödemelerde artış yaşandı, toplam tutar 3 trilyon TL'ye ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 3 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında 3 trilyon TL tutarında 2 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 büyüme ile 908,9 milyar TL oldu.

Kart sayıları gelişimi

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 151,7 milyon, banka kartı sayısı 223,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon adet oldu.

2025 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük artış, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 3'lük düşüş yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 476,2 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2.974,9 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 2.541,8 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 425,8 milyar TL'sinde banka kartları, 7,3 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 38, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 39 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde eksi 43 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Temmuz ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2,0 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.181,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 783,5 milyon adedinde banka kartları, 33,2 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 12 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde eksi 35 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 908,9 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 258,7 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 13'tür.

Temassız ödeme tutarı gelişimiKartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.336,8 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 1.015,3 milyar TL oldu. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz'da Kartlı Ödemeler Yüzde 37 Arttı - Son Dakika

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