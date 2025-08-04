Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi

Bakan Şimşek\'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi
04.08.2025 10:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti ve dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52, aylık %2,06 arttı. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklaması üzerine "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" dedi.

"ENFLASYON 44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dezenflasyon sürecinin hedeflerinin doğrultusunda ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal şartların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 44 ayın en düşük seviyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Oktay KUŞÇU:
    Sallayın rakamları kafanıza göre ondan sonra en düşük enflasyon. Biz de inandık! 107 0 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Reis bir rakam söylüyor sanırım bunlar da yalanlar ile o rakamı destekliyor gibi geliyor bana maaş zammına gelince enflasyon yok vergi ve kira falan zammına gelince ekonomiyi düzeltecegiz oluyor 34 0
  • Güven Yaşar:
    daha palavralarınızla kaç yıl daha kandıracaksınız bu milleti 97 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    sen milleti kriz mi sanıyon düşükmüş millet aç aç birşey alamıyor marketten manavdan tek tek alıyo alamayan da var sizin aldoğınız maaşlar kıyak tabi millet vekillerinin öyle yazık bu ülkeye bitirsiniz bu ülkeyi. 90 0 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Yalandan kim ölmüş. İşiniz gücünüz Fırıldak. 83 0 Yanıtla
  • Veli Tunçel:
    Adeletsizlık Akp yine yannış yerden tartıyor koyun çok inanan 72 1 Yanıtla
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