Temmuzda Eğitimde Yüzde 44,18 Artış - Son Dakika
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Temmuzda Eğitimde Yüzde 44,18 Artış

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TÜFE'de temmuzda yıllık bazda en yüksek artış eğitim grubunda, gıda ve konut da yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 44,18 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,9 artış görüldü.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre düşüş gösteren grup yüzde 3,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Söz konusu dönemde, en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 10,74 ile sağlık olarak hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, ulaştırmada yüzde 2,59 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,4, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,27 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 16,48 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 44,18 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53, ulaştırmada yüzde 30,83 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış görüldü.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,94, ulaştırmada yüzde 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 5,21 artış yönünde oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 50'sinde düşüş gerçekleşirken 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı, 117 alt sınıfın endeksinde ise artış kaydedildi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık

Yıllık

TÜFE

1,78

31,75

Gıda ve alkolsüz içecekler

1,61

37,53

Alkollü içecekler ve tütün

1,93

29,38

Giyim ve ayakkabı

-3,93

16,48

Konut su, elektrik, gaz

2,25

40,32

Mobilya ve ev eşyası

1,7

22,41

Sağlık

10,74

43,89

Ulaştırma

2,59

30,83

Bilgi ve iletişim

2,04

23,97

Eğlence ve kültür

1,24

23,36

Eğitim

1,32

44,18

Lokanta ve konaklama

2,28

31,65

Sigorta ve finansal hizmetler

1,01

25,64

Çeşitli mal ve hizmetler

1,11

21,74

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,66, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,28 artış şeklinde oldu.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,39 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 32,2 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,9332,2
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,6630,98
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,829,91
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,730,86
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,7831,8
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,3930,37
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda Eğitimde Yüzde 44,18 Artış - Son Dakika

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