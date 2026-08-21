Temmuzda Şirket Kuruluşu ve Kapanışı Düştü

Türkiye'de kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 azalarak 9 bin 540, kapanan şirket sayısı da yüzde 18,4 azalışla 2 bin 686 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre temmuzda kurulan şirket sayısı, haziran ayına kıyasla yüzde 1 azalarak 9 bin 639'dan 9 bin 540'a düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 18,4 azalışla 2 bin 686'ya indi. Haziranda 3 bin 293 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 7,5 azaldı.

(Sürecek)