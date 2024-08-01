Temmuzda Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Havuçta Görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuzda Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Havuçta Görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürünün havuç olduğunu açıkladı. Bayraktar, havucun yanı sıra limon, elma, kuru incir gibi ürünlerde de yüksek fiyat farkları olduğunu belirtti. Ayrıca, temmuzda markette fiyatı en fazla artan ürün limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise karpuz oldu. Bayraktar, aşırı sıcakların tarım ürünlerinde hasara ve verimde kayıplara neden olduğunu ve bu durumun fiyat artışlarına sebep olduğunu ifade etti.

01.08.2024 10:35
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 420,5 ile havuçta görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, temmuzda üreticiyle market arasında oluşan fiyat farklarına ve kuru soğan, domates ve kuru kayısıda yaşanan sorunlarla üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretici ve market arasındaki fiyat farkını değerlendiren Bayraktar, "Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 333,9 ile limon, yüzde 328,6 ile elma, yüzde 313,9 ile kuru incir takip etti. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide yumurta olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreticide karpuz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, temmuzda markette 37 ürünün 13'ünde fiyat artışı, 24'ünde fiyat azalışı olduğuna işaret ederek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 36,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 32,9 ile elma, yüzde 13,9 ile yumurta, yüzde 12, 6 ile maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 42,4 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 27,8 ile patates, yüzde 25,5 ile Antep fıstığı, yüzde 21,2 ile kabak izledi." ifadelerini kullandı.

Temmuzda üreticide 29 ürünün 7'sinde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, 9 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktardı.

Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 48,4 ile karpuzda görüldüğünü belirterek, en çok fiyat artışının ise yüzde 25,5 ile yumurtada görüldüğünün altını çizdi.

Aşırı sıcakların tarım ürünlerinde hasara ve verimde kayıplara neden olduğuna işaret eden Bayraktar, yeşil soğan, marul, yeşil fasulye ve maydanozda yaşanan fiyat artışının arzdaki azalmadan kaynaklandığını ifade etti.

Bayraktar, rekolte yüksekliği, hızlı hasadın arzda artışa neden olması dolayısıyla kuru soğan fiyatının düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene temmuzda 6 lira 50 kuruş olan kuru soğan fiyatı enflasyon ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen yüzde 6 azaldı. Halen ortalama 6 lira seviyesinde olan soğan fiyatları, Polatlı'da 5 liraya kadar geriledi. Kuru soğanda bu yılki verim yüksekliği ve erkenci çeşitlerin ihracata uygun olmayışı nedeniyle piyasadaki arz fazlası fiyatların gerilemesine neden oluyor. Üreticilerimiz maliyetin altına düşen fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kalıyor."

Domateste de arz artışının fiyatları düşürdüğünü belirten Bayraktar, fiyatların düşmesinin bir diğer sebebinin de üreticilerin salça fabrikalarıyla yaşadığı sıkıntılar olduğunu vurguladı.

Bayraktar, kayısıda da fiyatların düştüğüne işaret ederek, Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek alım yapması ve piyasada dengeyi sağlaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda Üretici ve Market Arasındaki Fiyat Farkı En Fazla Havuçta Görüldü - Son Dakika

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