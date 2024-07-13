Tencere Enflasyonu Yüzde 32,3'e Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Tencere Enflasyonu Yüzde 32,3'e Geriledi

Tencere Enflasyonu Yüzde 32,3\'e Geriledi

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 1 Ocak ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında tencere enflasyonunun yüzde 32,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 76,93 olarak gerçekleşmişti.

13.07.2024 15:06
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 1 Ocak ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında tencere enflasyonunun yüzde 32,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 76,93 olarak gerçekleşmişti.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Haziran ayı tencere enflasyonu verilerini kamuoyu ile paylaştı. Dernek üyelerinden alınan verilere göre, 1-30 Haziran tarihlerinde tencere enflasyonu yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Dönmez, "Ocak-Haziran arasındaki 6 aylık tencere enflasyonu yüzde 32,3 oldu. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 76,93 olan tencere enflasyonu, bu yıl önemli ölçüde azaldı. Bu iyiye işaret. Ancak uygulanan maddi sıkılaşma politikaları sebebiyle tahsilat sorunumuz önceki yıllara göre oldukça arttı. Ayrıca krediye ulaşmak da zorlaştığı için tüm sektörlerde olduğu gibi likidite sorununu biz de derinden yaşıyoruz" dedi.

Dönmez, küresel ısınma ve savaşların dünya genelinde gıda krizine yol açtığını belirterek, bu olumsuzlukların Türkiye'de tarıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye'nin dört mevsimi yaşayan, verimli tarım arazilerine sahip olma avantajını çok iyi kullanarak gıda krizini fırsata çevirme potansiyeli olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde binlerce hektar arazi boş durumda olduğunu belirten Dönmez, bu yüzden üretim miktarı gıda talebini karşılamaya yetmediğini söyledi. Başkan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tarımsal ve hayvansal üretime yeterince destek sağlanırsa, Türkiye kendine yetecek gıda üretimini gerçekleştirmekle kalmaz. Yakın coğrafyasına daha fazla gıda ürünü ihraç edebilir. Bunun için öncelikle boş durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Çiftçi üretime teşvik edilmeli. Daha önce de belirttiğimiz üzere, boş bırakılan araziler devlet tarafından ekim yapacak çiftçilere kiralanmalı, ayrıca çiftçimize mazot ve gübre desteği sağlanmalıdır." - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tencere Enflasyonu Yüzde 32,3'e Geriledi - Son Dakika

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