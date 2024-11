Teomanpaşa Semt Evi\'nin Temeli Atıldı

Ekonomi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, Kasım ayı meclis toplantısında müjdesini verdiği 38 projenin ilki olan 'Teomanpaşa Semt Evi'nin temeli törenle atıldı.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında mahallelere semt evleri kazandırıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, 38 projesi arasında yer alan Teomanpaşa Semt Evi projesinin temeli törenle atıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, mahallenin ihtiyacı olan semt evinin temelinin atılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ve hayırsever Zamur ailesine teşekkür etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Belediyesi'nin ilk temel atma programında bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Kepez Belediye Başkanlığı görevini 3,5 aydır sürdürdüğünü belirten Kocagöz, yerel seçimlerde oylarıyla destek olan, cezaevi sürecinde kendini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

"Kepez'de hizmette taş taş üstüne koyacağız"

Artık laf laf üzerine değil, hizmette taş taş üzerine koymak istediklerini dile getiren Başkan Kocagöz, bugünkü temel atma töreninin bunun ilk örneği olduğunu söyledi. Kepez Belediyesini 1 milyar 226 milyon lira borçla devraldıklarını belirten Başkan Kocagöz, "Bu bütçemizin üçte ikisi bir rakamdı. Biz bu borcu belediyeye asmadık. Çünkü bizim için hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Borcumuzu 874 milyona düşürdük. Üç buçuk ayda, 352 milyon lira borç ödedik. Birde üzerine tasarruf tedbirleri çıktı. Bir belediyenin en önemli görevi her yer tertemiz olacak. Bizim iddiamız Kepez, Antalya'nın en temiz yeri olacak. Bu süreçte 10 çöp kamyonu istedik ve ret geldi. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Vermiyorlarsa çözüm buluruz dedik ve temizlik işini vardiyalı sisteme çevirdik. Bundan sonra Kepez'de çöp problemi olmayacak. Antalya'nın en temiz yeri olacak. Bu konuda iddialıyız. Elimizi kolumuzu bağladılar. Her mahalleye kreş yapalım dedik, kreş yapmak içinde tasarruf tedbirlerine takıldık. Duracak mıyız, hayır O zaman bizim o büyük yürekli vatanını, milletini, bayrağını seven hayırseverlerimiz ortaya çıktı. İlk hayırseverimiz Cemil Zamur'a, ben bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Her hafta bir temel atma"

Kepez Belediyesi'nin 38 tane temel atmaya hazır olduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Bundan sonra sizleri yoracağız. Her hafta bir temel atma töreni yapacağız. Şu anda 3 proje açılışa hazır. İlk temel atma törenini Teomanpaşa Mahallemizde yapıyoruz. Acılarımızı da, güzel günlerimizi de semt evimizde yaşayacağız. Sizler istediniz biz yaptık. Muhtarlarımız bizim hizmet elçilerimizdir. Muhtarımız buradaki eksiği bize bildirdi. Bizde bugün gereğini yapıyoruz. Semt Evi 7'den 70'e herkese hizmet edecek" diye konuştu.

Hayırsever Cemil Zamur ise temel atma törenine katılan herkese teşekkür ederek, semt evinin 2 aydan kısa bir sürede bitirmeye çalışacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından butona basılarak, semt evinin temeli dualarla atıldı.

Temel atma törenine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Kabaağaç, hayırsever Cemil Zamur, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Semt evi

İş insanı Cemil Zamur tarafından Osman Serdengeçti Caddesi'ndeki park alanına inşa edilecek tesis, iki mahallenin sınır noktasına inşa edildiği için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne de hizmet verecek. Geleneksel Türk evi mimarisindeki tek katlı yapının 202 metrekare (m2) kullanım alanı olacak. Tesiste 19 m2 mutfak alanı, 100 kişi kapasiteli 118 m2 salon ile lavabo bulunuyor. - ANTALYA