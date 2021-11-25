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Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda

25.11.2021 16:25
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, TÜYAP tarafından hazırlanan Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı'nda yer alarak proje ve çalışmalarını tanıtıyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, TÜYAP tarafından hazırlanan Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı'nda yer alarak proje ve çalışmalarını tanıtıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından hazırlanan Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı'nda yer aldı. ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini karşılayacak olan fuarda yer alan Tepebaşı Belediyesi, standında Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Melih Savaş Yaşam Köyü, hizmet binası, Atila Özer Karikatürlü Ev gibi örnek çalışma ve merkezleri ile yer aldı.

Öte yandan, Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji çalışmalarını anlatan görsellere de stantta yer verildi. Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını inceleyen fuar ziyaretçileri, yetkililerden bilgiler alırken projeleri de beğeni ile karşılıyor. Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı, 28 Kasım tarihine açık olacak. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda
Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Tepebaşı, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Yapı Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


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