Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası\'na Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadın üreticiler, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluştururken, vatandaşlar da destek oldukları için memnuniyetlerini ifade ediyor.

26.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:14
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Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor. Kadın üreticiler kendilerine verilen imkandan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, vatandaş da doğal ürün tüketmekten ve kadınlara destek olduklarından dolayı memnun olduklarını ifade ediyor.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Avlulu Çarşı arkası, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.

El işi ürünler beğeniye sunuluyor

Öte yandan Kadın Üretici El İşi Satış Noktası da faaliyetlerine devam ediyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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