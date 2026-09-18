TERA Portföy altı fonun tasfiye sürecini SPK kararıyla başlattı

TERA Portföy'den yapılan bilgilendirme, "Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde yatırımcıların katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatı yapılacak. Fonların finansal varlıklarının saklanmasına ilişkin hesap geçişleri ile fon işlemlerinden doğan borç, alacak ve gider mutabakatları ise Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanacaktır" denildi.

TERA Portföy'den Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı kapsamında yürütülen sürece ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"17 Eylül 2026 tarihli kamuoyu açıklamamızın devamı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aynı tarihli ve 2026/61 sayılı Bülteni ile belirlenen tasfiye usul ve esaslarına ilişkin güncel bilgileri yatırımcılarımız ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Birden fazla portföy yönetim şirketinin belirli fonlarını kapsayan Kurul kararı doğrultusunda, şirketimizin kurucusu olduğu ve güncel SPK listesinde yer alan altı yatırım fonunun tasfiye süreci, SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Kurul, ilgili Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası A.Ş.'yi portföy saklayıcısı olarak görevlendirmiş ve bu fonların tasfiye süreçlerini yürütmek üzere yetkilendirmiştir.

Belirlenen esaslar kapsamında, yatırımcıların fon katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yetkilendirilen banka arasında mutabakatı yapılacak; fon varlıklarının saklanması, borç ve alacakların tespiti ile tasfiye işlemleri Kurulun çizdiği çerçevede gerçekleştirilecektir. Tera Portföy olarak, sorumluluklarımız kapsamındaki bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlayarak sürecin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesine katkı sunacağız.

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini izleyen iki iş günü içinde yatırımcıların katılma paylarına ilişkin kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Türkiye İş Bankası arasında mutabakatı yapılacak. Fonların finansal varlıklarının saklanmasına ilişkin hesap geçişleri ile fon işlemlerinden doğan borç, alacak ve gider mutabakatları ise Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanacaktır.

Fon portföylerindeki varlıklar, yatırımcı menfaatleri, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek yetkilendirilen banka tarafından nakde dönüştürülecektir. Yatırımcılara yapılacak ödemeler, SPK'nın belirlediği esaslar ve saklamacı bankanın oluşturacağı ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS üzerinden verilmiş ancak gerçekleştirilememiş iade talimatlarından kaynaklanan tutarlar ise Kurul kararı doğrultusunda fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve tasfiye sürecinde oluşturulan nakitten öncelikli olarak ödenecektir.

Kurul kararı uyarınca, tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden de katılma payı alım ve iade talimatları gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle yatırımcılarımızın işlem ve ödeme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerinde, ilgili fonun KAP sayfasında yayımlanan açıklamaları esas almaları önem taşımaktadır.

Tasfiye için Kurul tarafından belirlenen süre, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününe kadardır; SPK'nın uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecektir. Bu süre, tüm yatırımcılara aynı tarihte ödeme yapılacağı anlamına gelmemekte olup ödemeler, varlıkların nakde dönüşmesi ve bankanın belirleyeceği plan doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

SPK'nın güncellenen listesinde yer alan Tera Portföy fonları şunlardır: Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DOH), Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (T3B), Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF), Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) ve Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (TLV). Bu altı fon için tasfiye süreci yukarıda belirtilen esaslarla yürütülecektir. Tasfiye listesinde yer almayan ancak SPK kararı kapsamında TEFAS'ta alım ve satıma kapatılmış fonlarımız bakımından mevcut işlem kısıtları devam etmektedir. SPK kararı uyarınca bu fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilememektedir.

Yatırımcılarımızın doğru ve güncel bilgiye erişimini temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Kapsamdaki fonların güncel listesi, tasfiye esasları ve sürece ilişkin gelişmeler için SPK'nın 2026/61 sayılı Bülteni ile ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) duyuruları temel başvuru kaynaklarıdır. Gelişmeleri şirketimizin resmi iletişim kanalları üzerinden de paylaşmaya devam edeceğiz."