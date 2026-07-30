Tera Robotik'ten Yeni Robotik Marka: TERABOT by Unitree - Son Dakika
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Tera Robotik'ten Yeni Robotik Marka: TERABOT by Unitree

Tera Robotik\'ten Yeni Robotik Marka: TERABOT by Unitree
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Tera Robotik, Unitree Robotics ile iş birliği yaparak yeni robotik markası TERABOT'u tanıttı.

Tera Robotik A.Ş.'nin, dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Unitree Robotics ile münhasırlık ve stratejik iş birliği anlaşması imzaladığının duyurulmasının ardından, Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yeni robotik markası "TERABOT by Unitree"yi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna tanıttı.

Türkiye'nin robotik ve yapay zeka alanındaki yeni iş birliği kamuoyuna açıklanmıştı. Dolmabahçe Holding bünyesindeki Lumison Teknoloji ve Robotik A.Ş. ile TERA Teknoloji Holding bünyesinde kurulan Tera Robotik A.Ş., dünyanın önde gelen robotik şirketlerinden Unitree Robotics ile münhasırlık ve stratejik iş birliği anlaşmasına imza atmıştı. Söz konusu anlaşmanın ardından iş birliğinin ilk somut adımı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başlıyoruz. Bizi izlemeye devam edin, daha yol uzun" ifadelerini kullanarak şirketin yeni robotik markası TERABOT by Unitree'yi tanıttı.

Paylaşılan tanıtım görselinde, TERABOT'un Unitree teknolojisiyle geliştirilen insansı robot, robot köpek ve otonom mobil robot çözümleriyle endüstri, lojistik, hizmet ve araştırma alanlarına yönelik ürünler sunacağı belirtildi.

TERABOT ürün ailesi üç farklı platformdan oluşuyor. Tera Neo insansı robot, Tera Spark robot köpek ve Tera Light ise hafif ve kompakt mobil robot çözümü olarak tanıtıldı.

Tanıtımda yapay zeka destekli kontrol sistemi, gelişmiş sensör altyapısı, dinamik hareket kabiliyeti, uzaktan kontrol ve otonom görev desteği ile modüler tasarım ön plana çıkarıldı. Sistemlerin zorlu çalışma koşullarına uygun geliştirildiği de vurgulandı.

Paylaşılan teknik bilgilere göre robot platformları maksimum 5 m/s hareket hızına, 2,5 saat çalışma süresine, 41'in üzerinde serbestlik derecesine (DOF), -10 ile +45 derece çalışma sıcaklığına, 360 derece LiDAR ve kamera sistemine ve IP54 koruma sınıfına sahip bulunuyor.

Paylaşılan tanıtım görselinde ayrıca "Teknolojiyle sınırları kaldırıyoruz. İnsan odaklı bir gelecek inşa ediyoruz" mesajına yer verilirken, projenin Lumison Teknoloji A.Ş. ile Tera Robotik A.Ş. tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklanan stratejik ortaklığın ardından yapılan bu paylaşım, iki şirketin Unitree Robotics iş birliğini yalnızca distribütörlük veya ticari ortaklıkla sınırlı tutmayıp, Türkiye merkezli robotik çözümler ve yeni ürün markaları geliştirme hedefi doğrultusunda ilerlediğine işaret eden ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tera Robotik'ten Yeni Robotik Marka: TERABOT by Unitree - Son Dakika

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