Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, 2021 yılında yapılan hayvansal üretim desteklemeleri hakkında bilgiler aktardı.

Özengül, "İlçemizde hayvansal üretim desteklemeleri kapsamın da anaç koyun - keçi desteği 240 kişiye 2.401.815 TL. Malak desteği 7 kişiye 3.500 TL. Buzağı desteği 1.305 kişiye 4.906.000 TL. Çiğ süt desteği 145 kişiye 278.003 TL. Arıcılık desteği 84 kişiye 184.170 TL. Sürü yönetimi desteği 82 kişiye 410.000 TL. Manda desteği 10 kişiye 6.500 TL. Sürü büyütme ve yenileme desteği 95 kişiye 501.600 TL. Su ürünleri desteği 3 kişiye 315.460 TL. Toplamda 1876 kişiye 9.007.048 TL destek verdik" dedi.

Bu desteklerden anaç koyun - keçi desteği ile buzağı desteğine önem verdiklerini belirten Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, "Bitkisel üretim desteklemelerinde ise mazot gübre desteğinde 1604 kişiye 6.445.432 TL. Yem bitkileri desteği 378 kişiye 1.216.378 TL. Prim ödemeleri 608 kişiye 2.469.081 TL. Sertifikalı tohum desteği 63 kişiye 97.201 TL. Organik tarım desteği 15 kişiye 20.750 TL. Kuraklık desteği 1350 kişiye 805.490TL. Toplamda 4018 kişiye 18.054.332 TL destek verdik. Destekler devam edecek" diye konuştu. - ERZİNCAN