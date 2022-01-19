Üye Girişi
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı - Son Dakika

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı

19.01.2022 01:17
Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, 2021 yılında yapılan hayvansal üretim desteklemeleri hakkında bilgiler aktardı.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, 2021 yılında yapılan hayvansal üretim desteklemeleri hakkında bilgiler aktardı.

Özengül, "İlçemizde hayvansal üretim desteklemeleri kapsamın da anaç koyun - keçi desteği 240 kişiye 2.401.815 TL. Malak desteği 7 kişiye 3.500 TL. Buzağı desteği 1.305 kişiye 4.906.000 TL. Çiğ süt desteği 145 kişiye 278.003 TL. Arıcılık desteği 84 kişiye 184.170 TL. Sürü yönetimi desteği 82 kişiye 410.000 TL. Manda desteği 10 kişiye 6.500 TL. Sürü büyütme ve yenileme desteği 95 kişiye 501.600 TL. Su ürünleri desteği 3 kişiye 315.460 TL. Toplamda 1876 kişiye 9.007.048 TL destek verdik" dedi.

Bu desteklerden anaç koyun - keçi desteği ile buzağı desteğine önem verdiklerini belirten Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, "Bitkisel üretim desteklemelerinde ise mazot gübre desteğinde 1604 kişiye 6.445.432 TL. Yem bitkileri desteği 378 kişiye 1.216.378 TL. Prim ödemeleri 608 kişiye 2.469.081 TL. Sertifikalı tohum desteği 63 kişiye 97.201 TL. Organik tarım desteği 15 kişiye 20.750 TL. Kuraklık desteği 1350 kişiye 805.490TL. Toplamda 4018 kişiye 18.054.332 TL destek verdik. Destekler devam edecek" diye konuştu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Hisarcık, Tercan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler         
21:05
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı         
10:50
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek         
10:19
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
00:42 Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!
00:33 Asgari ücreti bilen AK Parti'ye yakın gazeteci, 3600 ek gösterge ve EYT için tarih verdi
00:25 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!
00:16 Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili ortak metne son şekli verildi
00:08 Bakanlığın metro hattını onaylamama sebebine İBB'den tepki: 311 gün sonra yanıt vermeniz takdire şayan
23:33 Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok
23:11 Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
22:55 Hindistan'da dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı!
22:31 Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 01:23:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı desteklerini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement