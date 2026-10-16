Terme Belediyesi semt pazarlarında fiyat etiketi ve tartı denetimini sürdürüyor

Samsun'un Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki semt pazarlarında fiyat etiketi, tartı ve satış şartlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve pazarcı esnafının ilgili mevzuata uygun faaliyet göstermesi amacıyla fiyat etiketi ve tartı denetimi gerçekleştiriyor. Terme Belediyesi tarafından pazar yerlerinin çıkış noktalarına yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri kendileri tartarak ağırlıklarını kontrol edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, zabıta ekiplerinden de yardım alarak ürünlerinin ağırlığını yeniden tarttırabiliyor. Uygulamayla eksik tartımdan kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Semt pazarlarında denetimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirten Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, "Ekiplerimizce semt pazarlarında gerekli denetimler rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Standartlara aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Amacımız pazar esnafımızla birlikte vatandaşımıza adil ve güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak. Vatandaşımız bu konuda duyarlı. Bizlere gerek şikayet gerekse bilgilendirme anlamında yardımcı oluyorlar. Bu durumlarda gerekli değerlendirmeler yapılarak işlemler yürütülmektedir. Tartım konusunda hassasiyet gösteren, vatandaşlarımızın hakkının korunmasına özen gösteren esnafımızın bu yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz. Duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi.