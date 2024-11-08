Terme, Doğa Sporlarının Merkezi Olma Hedefinde - Son Dakika
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Ekonomi

Terme, Doğa Sporlarının Merkezi Olma Hedefinde

Terme, Doğa Sporlarının Merkezi Olma Hedefinde

Samsun'un Terme İlçe Belediyesi, Karavan Fuarı'nda ilçenin doğal güzelliklerini ve doğa sporları projelerini tanıttı. Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'nin doğa sporları için cazibe merkezi olacağına vurgu yaptı.

08.11.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme İlçe Belediyesi, Samsun'da açılan Karavan Fuarı'nda ilçenin doğal güzellikleri ile yapılması planlanan doğa sporları projelerini tanıttı. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme'nin eşsiz doğası, doğa sporları tutkunları için bir cazibe merkezi olacak" dedi.

Terme Belediyesi, ilçeyi doğa sporlarının merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Karavan Fuarı'nda açılan Terme Belediyesi standında, ziyaretçilere ilçede yapılması planlanan doğa sporlarına ilişkin tanıtım yapıldı.

Terme'nin doğal güzelliklerini ve doğa sporlarına elverişli alanlarını tanıtmak amacıyla açılan standa ilçede yakın zamanda hayata geçirilmesi düşünülen; kano, ATV safari, atlı safari, kitesurf, scuba diving, paintball ve orienteering sporlarının tanıtımları yapıldı. Fuarda aynı zamanda ilçede yakın zamanda hayata geçecek olan Terme Karavan kampı ve ilçenin diğer kamp alanları tanıtıldı.

"Doğanın kalbinde cennetten bir köşe"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, fuar açılışının ardından belediye standını ve fuar alanını gezerek doğa sporlarına ilgi duyan katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Kul, Terme'nin doğa sporları merkezi olma hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirterek, "Terme, mavi ile yeşili bir arada bulunduran doğası ile her türlü güzelliğini bünyesinde barındıran eşsiz bir ilçe. Fuardaki sloganımız; "Doğanın Kalbinde Cennetten Bir Köşe." Bu zenginliklerimizle doğa sporları için büyük bir potansiyele sahibiz. Amacımız, bu potansiyeli değerlendirmek ve Terme'yi doğa sporlarının vazgeçilmez bir merkezi haline getirmek. İlçemizde yapılmasını planladığımız ATV safari, atlı safari, scuba diving, paintball, orienteering ve kitesurf, projelerimiz ile Terme, doğa sporlarının merkezi olacak" diye konuştu.

Başkan Kul, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Doğaya saygı ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile Terme'yi doğa sporlarının başkenti yapma hedefimiz için tüm ekiplerimizle birlikte kararlılıkla çalışıyoruz. Gelecek yıllarda Terme'yi doğa sporları tutkunları için vazgeçilmez bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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