TESK Başkan Adayı Yiğiner, mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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TESK Başkan Adayı Yiğiner, mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında hukuki süreç başlattı

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TESK Başkan Adayı Yiğiner, mesnetsiz iddiaların sorumluları hakkında hukuki süreç başlattı
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TESK Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, 30 Eylül 2026'daki Olağan Genel Kurul öncesi mesnetsiz iddialara karşı hukuki süreç başlattı. Yiğiner, seçim sürecini manipüle edecek eylemlerin sorumlusunun mevcut yönetim olacağını belirterek iftiralara geçit vermeyeceğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, "TESK seçimleri öncesinde kirli algı operasyonlarına ve mesnetsiz iftiralara geçit vermeyeceğiz" dedi.

TESK Başkan Adayı Mehmet Yiğiner, 30 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlan TESK Olağan Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Yiğiner'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümleri uyarınca, 30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan TESK Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinin yasal organizasyonu, toplantı düzeni ve sürecin güvenliğine ilişkin tüm iş ve işlemler doğrudan mevcut TESK Genel Başkanı ve yönetim kurulunun yasal yetki ve sorumluluğundadır. Seçim sürecini manipüle edecek, delege iradesini sakatlayacak yahut seçim ortamına gölge düşürecek her türlü eylem ve tasarrufun yegane sorumlusunun, mevzuat gereği yetkiyi fiilen elinde bulunduran mevcut yönetim olacağı kamuoyunun ve teşkilatımızın malumudur. Ben ve yol arkadaşlarım, esnaf teşkilatımızın itibarını yeniden tesis etmek ve teşkilatımıza hak ettiği liyakatli vizyonu kazandırmak amacıyla TESK Yönetimine adayız. Yürüttüğümüz bu meşru, şeffaf ve onurlu mücadelede; şahsımızın ve çalışma arkadaşlarımızın en ufak bir usulsüzlüğü, hukuka aykırı tek bir eylem veya işlemi kesinlikle bulunmamaktadır. Şahsıma ve arkadaşlarımı doğrudan hedef alınarak ortaya atılan mesnetsiz iddialar; yaklaşan seçimleri kaybetme korkusunun açık bir tezahürü olup tamamen gerçek dışı ve iftiralardır. Delegenin hür iradesini algı operasyonlarıyla ipotek altına almaya yönelik beyhude bir karalama kampanyasından ibarettir. Esnafımızın alın teri üzerinden siyaset devşirilmesine ve köklü kurumlarımızın şahsi ikbal uğruna yıpratılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Asılsız ithamlar, iftiralar ve gerçeğe aykırı isnatlar karşısında; başta iddia sahipleri olmak üzere tüm sorumlular hakkında hukuki süreci başlattım. Esnaf teşkilatımızın sağduyusu, vicdanı ve sarsılmaz iradesi; masa başında kurgulanan bu mesnetsiz iddialara en güçlü cevabı sandıkta verecektir."

Kaynak: İHA
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