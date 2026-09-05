TESK Başkanı Palandöken: 7 milyon araç 20 yaş üstü, ÖTV indirimi şart - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: 7 milyon araç 20 yaş üstü, ÖTV indirimi şart

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araçların 7 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomik ömrü dolan araçların yenilenmesi ve bu yıl yüzde 12 gerileyen araç satışlarının canlanması açısından indirimin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araçların 7 milyonu 20 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekerek,""Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart" dedi.

Ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indiriminin gerekli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üzerinde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknoloji kullanımına ve ülkemizdeki yollara, aynı şekilde bunların masraflarına esnaf gerçekten de zorlanıyor. Bunları ticari kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. Trafikte doğayı kirleten gazların salınması, aynı şekilde bunların parçalarının bulunması, tamiri vs. yük oluyor. Bunun için ne lazım? ÖTV'de bir indirim sağlanıp, hem piyasalarının canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli. Bu araçların sıkıntılı vaziyette trafikte çalışması, can güvenliğini de tehdit ediyor" dedi.

"Araç satışları bu yıl yüzde 12 geriledi"

Yeni araçların güvenlik, konfor, yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri açısından önemli avantajlar sunduğuna dikkat çeken Palandöken, "Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 12 gerilediğini söylemek mümkün. Bunun için bazı tedbirlerin alınması, olmazsa olmaz. ÖTV indirimi sağlandığı zaman, bu ekonomik ömürleri tamamlanmış araçlar yenilenecek. Piyasadaki bu araçların yapmış oldukları hem doğaya hem insanların ceplerine yapılan zarar asgari edilecek. Hem de devletin yeni bir gelir kaynağı olan ÖTV'deki indirimle birlikte, en azından bir bölümü ÖTV'nin sıfırlanmasıyla, piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak. Yoksa bunların hepsi de zaman içerisinde trafikteki dolaşmalarının, ülkemiz için kar değil zarar olacağının, trafiğin akışını yavaşlatan, şehirlerdeki artan nüfustaki yoğunluğu, böyle teknolojik, yeni nesil araçların kullanımı, bu teknolojiyle birlikte de yapılacak tasarruf ÖTV'den daha çok gelir getirecek. Ama ilk etapta ÖTV'sinin düşürülmesi, insanlara da cazip hale gelerek araçlarını yenilemiş olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 7 milyon araç 20 yaş üstü, ÖTV indirimi şart - Son Dakika

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