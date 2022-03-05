TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli" - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli"

05.03.2022 10:21
TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa geri dönüşüm kutuları verilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa geri dönüşüm kutuları verilmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hem ekonomi hem gelecek için geri dönüşümün önemine dikkati çekerek, çağın, hurda araçlardan plastik poşete, cam şişelerden enerjiye, kağıda kadar her türlü ürün ve enerjinin kullanımında geri dönüşüme önem vermeyi zorunlu kıldığını ifade etti.

Atılan çöpleri ayrıştırmak, plastik yerine örgü çantalar kullanmak, kullanılmayan fişleri prizden çıkarmak gibi birçok davranışı alışkanlık haline getirmek gerektiğini vurgulayan Palandöken, enerji maliyetlerinin küresel anlamda arttığını, tasarrufa yönelmenin önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için devreye alınan ücretli poşet uygulamasının meyvelerinin alındığını ifade ederek, "Plastik poşet kullanımı yüzde 75'lere varan oranlarda azaldı. Cam, metal, kağıt, plastik ürünlerin depozitolu şekilde iade edildiğinde ücrete tabi olduğu uygulama da geçtiğimiz ay itibarıyla başladı. Esnafımız da depozitolu ürünlerin iadesi gibi noktalarda bu dönüşümün en önemli ayakların biri. Esnafımıza, ürünlerin ham maddelerine göre ayrıştırılması için geri dönüşüm kutuları verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Palandöken, atık tesislerinin önemine işaret ederek, bunların sayısının artması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli' - Son Dakika


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