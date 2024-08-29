TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Enflasyon muhasebesi kararları esnafa kolaylık sağlayacak

Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uygulamaya başlanan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların alınmasına ilişkin "Yapılan açıklamayı esnafımız adına oldukça olumlu buluyoruz. yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarmaları esnafımızın beklediği yönde oldu" dedi.

Uygulamaya başlanan "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararların alınmasına ilişkin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılan açıklamayı esnafımız adına oldukça olumlu buluyoruz. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile yaptığımız ikili görüşmeler sonrası yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarmaları esnafımızın beklediği yönde oldu" dedi.

"50 milyonluk ciro barajı getirilmesi esnafı rahatlattı"

Daha önce yaptıkları açıklama ve görüşmelerde esnafın enflasyon muhasebesine tabi tutulmasının mutlaka kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Esnafımız enflasyon muhasebesine öncelikle hazır değildi ve bu enflasyonist ortamda bunun uygulaması söz konusu değildi. Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Çünkü Enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacaktı. Enflasyon düzeltmesi ile karlı işletmelerin karı düşebiliyor. Borçlu ve zarardaki işletmeye de kar doğabilmekte. Bu noktada borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı. Bunun için cirosu 50 milyonun altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması oldukça yerinde bir karar" diye konuştu. - ANKARA