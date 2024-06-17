TESK Genel Başkanı: Gençlerin Meslek Öğrenmesi Önemli

Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin meslek öğrenmede azimli olmalarının kendi gelecekleri açısından önemli olduğunu bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, çırak, kalfa ve usta istihdamında sorunlar yaşandığına işaret etti.

Eskiden baba mesleğini devam ettirenlerin hayata daha hızlı atıldıklarına dikkati çeken Palandöken, "Ancak maalesef kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor ne marangoz atölyesine ne de bir başkasının yanında çalışmasına müsaade ediyor. Okuyan çocuk, elinde farklı meslek olmazsa okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, okuldaki eğitimin yanı sıra bir mesleğin de öğrenilmesinin önemine işaret ederek, "Gençler, kendi geleceği için mutlaka bir meslek öğrenmede azimli olmalı. Çocukların bir mesleğe yönlendirilmesi, hayatlarının garantiye alınması açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin son yıllarda önem kazandığını belirten Palandöken, çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.