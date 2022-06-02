TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki

02.06.2022 16:40

TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir market sahipleri ne yapıyor, elinde bir tuş, Türkiye'nin 81 ilinde, 986 ilçesinde düğmeye bastığı...

TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir market sahipleri ne yapıyor, elinde bir tuş, Türkiye'nin 81 ilinde, 986 ilçesinde düğmeye bastığı zaman fiyatını değiştiriyor. İşte enflasyon bundan oluyor. Onun için Cumhurbaşkanı ne diyor, 'Bu işi sonuçlandırın' diyor. Mecliste. İnşallah ki bunu göreceksiniz o ekmek yapıp ekmek satmayı" dedi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde düzenlendi. Genel kurula TESK ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yanı sıra çok sayıda delege katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında divan üyelerinin seçimi yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Palandöken, TESK'in yaklaşık 2 milyon 500 bin işyeri ile Türkiye'nin tepe kuruluşu olduğunu vurgulayarak, "Bakkallığın en zor meslek olduğunu, bununla ilgili çalışmaların yapılmasının neler olduğunu da sizler kadar hem tezgahın başında hem de bulunmuş olduğunuz bakkallar odaları yönetim kurulunda görevli olmanız nedeniyle tartıştınız. Her bölgenin ayrı bir sıkıntısı var ama ortak mesele, ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte yapılabileceklerin yapılması için bu konuda gerçekten de cesaretiyle, yüreğiyle size hizmet eden bir başkanınız, ağabeyiniz, kardeşiniz var" diye konuştu.

Zincir marketlerin haftada bir gün mutlaka kapanması gerektiğini belirten Palandöken, "Bunu ben söylemiyorum. 'Oraya çıktın söylüyorsun, senelerdir niye yapamadın' diyorlar. Bunu ben söylemiyorum, ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor. 'Bu işletmelere şu kadar ceza yazdım, bunlara düzenleyici bir tedbir alınması lazım' diyor. Niye enflasyon böyle, 81 il var Türkiye'de. İstanbul'un geliriyle Hakkari'nin, Muş'un, Artvin'in geliri aynı mı? Zincir market sahipleri ne yapıyor, elinde bir tuş, Türkiye'nin 81 ilinde, 986 ilçesinde düğmeye bastığı zaman fiyatını değiştiriyor. İşte enflasyon bundan oluyor. Onun için Cumhurbaşkanı ne diyor, 'Bu işi sonuçlandırın' diyor. Mecliste. İnşallah ki bunu göreceksiniz o ekmek yapıp ekmek satmayı. Bugün bir fırın açmaya çalışın kırk bin dereden kırk bin su getirirler" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki
TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki
TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki
TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki

YORUMLAR
500
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Gençlerimizin sınavı için 5 Haziran'da sessiz olalım' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Gençlerimizin sınavı için 5 Haziran'da sessiz olalım' Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor Esenlik zincir market ağına 3 yeni şube daha ekliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken'den zincir marketlere tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement