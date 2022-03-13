TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı"

13.03.2022 09:40
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özellikle akaryakıtta hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacak adımlar atılmasını istedi.

Esnafın, gıda ürünlerinde artan maliyetlerden olumsuz etkilendiğine işaret eden Palandöken, "Gıda ürünleri esnafın tezgahına gelene kadar en az 3-5 kat pahalanıyor. Bu da sorumlusu olmadığı halde, esnafı ve tüketici konumundaki vatandaşı olumsuz etkiliyor. Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı. Girdi maliyetleri ne kadar düşerse tezgahlar o kadar rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.???????

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ve tarım ürünlerinde girdi maliyetleri azaltılmalı" - Son Dakika
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