Hizmette aksama yaşanmaması için desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TESK Başkanı Palandöken halk otobüslerine verilen desteğin artırılmasını talep etti - Son Dakika

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