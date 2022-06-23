TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: "Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı" - Son Dakika
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TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: "Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı"

23.06.2022 18:41
TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: "Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, "Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, "Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı" dedi.

TESKOMB Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, Bursa Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birliği toplantısı için Kütahya'nın Domaniç ilçesinde birlik başkanları ile bir araya geldi.

Pandemi, arkasından Ukrayna savaşı

Şarlı, yaptığı açıklamada, esnaf kefalet kooperatiflerinin son 2 yılda verdikleri kredilerle esnaf ve sanatkarın dükkanını kapatmamasını sağladıklarını dile getirerek, "Bütün dünya pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor, arkasından da Ukrayna savaşı buna tuz biber ekti. Tüm dünya zorda ama biz ülke olarak bu şiddeti daha fazla hissettik. İnanın eğer esnaf kredi kooperatifleri olmasaydı, destekleyen halk bankası olmasaydı, halk bankasını destekleyen hükümet yardımları olmasaydı, bugün pek çok esnaf kepenk kapatmıştı, çalışanda çalıştıranda işsiz kalmıştı" şeklinde konuştu.

Şarlı, esnaf ve sanatkarların kooperatifler aracılığıyla 2019 yılında 9 milyar 388 milyon lira, 2021 yılında yüzde 69 artışla 66 milyar 578 milyon lira, 2022 mayıs sonu itibariyle de yüzde 93 artışla 76 milyar 8 milyon liralık kredi kullandığını belirtti.

"Verdiğimiz kredilerin yüzde 98'ini tahsil etmiş durumdayız"

Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Marmara Bölge Birliğinin Türkiye'nin en başarılı kooperatifleri arasında oluğunu ifade eden Bahri Şarlı, "Verdiğimiz kredilerin yüzde 98'ini tahsil etmiş durumdayız. Ödenmeyen rakam yüzde 2. Bu da gerçekten arkadaşlarımızın kredi tahsisinde ne kadar isabetli karar verdiklerinin göstergesi. Ayrıca, esnaf ve sanatkarımızın da borca olan sadakati. Esnaflarımıza söylediğimiz şu, bu kredinin kıymetini bilin. Türkiye'de bundan daha düşük maliyetli bir kredi yok. Hala daha yüzde 4,5 faizle borcunu ödemeye devam eden ortaklarımız var. Şuan 9,5 ama bugün ki şartlarda bu da aşağıda kaldı" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Milli Savunma Bakanı Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması Milli Savunma Bakanı Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: Kredilerin yüzde 98'ini tahsil ettik TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: Kredilerin yüzde 98'ini tahsil ettik
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESKOMB Başkan Vekili Şarlı: 'Kredi destekleri olmasaydı pek çok esnaf kepenk kapatmıştı' - Son Dakika

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